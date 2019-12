Justiça de Xapuri realiza mutirão de audiências previdenciárias

Um motorista perdeu o controle da direção de um veículo no início da manhã desta segunda-feira (9) próximo a Igreja Assembléia de Deus na avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, o condutor do carro Gol, trafegava no sentido bairro-centro em alta velocidade na avenida, quando perdeu o controle da direção invadiu o canteiro central da pista, entrou na via contraria, atingiu dois postes e só conseguiu parar o veículo quando colidiu contra um muro de um residencial.

As fiações elétricas ficaram jogado na avenida, no momento acidente, um mototaxista que vinha na pista contrária colidiu com os fios de alta tensão e caiu.

A ambulância do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o mototaxista a UPA Franco Silva na Sobral em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos. O motorista negou fazer o bafômetro e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Na região do acidente, ficou sem energia elétrica e a Energisa já se encontra no local fazendo a substituição dos postes.