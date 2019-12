Jéssica Sales inaugura Conselho Tutelar no Jordão e leva investimentos a municípios

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) passou o último final de semana cumprindo agenda em municípios distantes da capital do Acre. No Jordão, a parlamentar participou da inauguração do primeiro Conselho Tutelar da cidade, um compromisso assumido por Sales por meio de emenda parlamenta de sua autoria. Ao todo, foram investidos R$ 250 mil para construção do espaço, que vai proporcionar aos conselheiros a oportunidade de atenderem a todos, com respeito e dignidade, e, sobretudo, às crianças e adolescentes.

“O município de Jordão precisa de um olhar diferente, é de difícil acesso e carente. Somos nós, políticos, seus representantes, que devemos ir de encontro com a população, para saber da realidade e ajudar, esse é o nosso dever” comentou Sales. Ela também cumpriu agenda produtiva no município de Rodrigues Alves. Lá, a deputada participou da entrega de equipamentos que serão utilizados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro do Idoso e Secretaria de Assistência Social.

O investimento é proveniente de recurso extra indicado pela parlamentar em 2017, no valor de R$ 100 mil. “Eu sou consciente, nenhum município consegue fazer grandes obras com recursos próprio, tem que ter o apoio de emendas parlamentares. Por isso, eu sou incansável em conseguir os recursos, Rodrigues Alves já conta entre emendas de minha autoria e extras R$ 14 milhões”, diz Sales.

Em Manoel Urbano, participou da solenidade de entrega de micro ônibus e de diversas ruas pavimentadas. O investimento também é fruto de emendas de sua autoria. Para ela, é gratificante fazer parte da construção de uma nova história do município. “O mais importante da política é quando ela traz resultados diretos na vida das pessoas. Por isso, faço questão de conhecer a realidade dos nossos municípios, porque só fazendo política de perto da população é que consigo sentir na pele as dificuldades e problemas que passam as famílias acreanas”, ressaltou.

Durante as agendas, Jéssica Sales aproveitou para colher sugestões dos gestores e dos moradores com objetivo de atender as principais necessidades dos municípios.

“Através do nosso mandato, a população está tendo acesso a importantes obras como: pavimentação, recapeamento das ruas, construção de quadras de esporte, postos de saúde, banheiros domiciliares, construção do CREAS, aquisição de equipamentos e veículos e muitos outros investimentos que mudam de verdade a vida do povo”, declara.

Só em Manoel Urbano, já foram mais de R$ 5,3 milhões destinados ao município em apenas cinco anos. “E terá muito mais, porque eu faço uma política de resultados concretos, onde as famílias acreanas possam se beneficiadas diretamente” comemorou a deputada.