Eleição de diretor das escolas: processo segue tranquilo no Acre, diz Mauro Sérgio

O sistema educacional do Acre já tem tudo pronto para o dia 18 de dezembro, quando serão inauguradas duas escolas cívico-militares.

Uma está localizada na entrada de Senador Guiomard, e a outra na Cidade do Povo, em Rio Branco. Ambas são de ensino médio, gerida por um diretor civil com apoio de militares da reserva do Exército Brasileiro.

“Estivemos na Cidade do Povo e a comunidade ficou muito feliz com esse presente. Além dessa escola, vamos entregar mais duas escolas lá no dia 18”, disse o secretário de Educação, Mauro Sergio. Uma das escolas é batizada com o nome de Wilson Pinheiro.

(Informações da Rádio Aldeia FM)