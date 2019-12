Curso Ela Pode será ministrado nesta terça (10) em Cruzeiro do Sul

O curso Ela Pode será ministrado no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul amanhã, 10, das 18 às 22 horas. O curso gratuito e com certificado é formatado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora com apoio do Google e está presente em todo o Brasil.

Pode ser feito por mulheres a partir dos 16 anos; que tenham seu próprio negócio ou desejem ter um; que trabalham para uma empresa ou desejam entrar no mercado de trabalho, que sejam estudantes ou não.

Entre os assuntos que serão abordados estão: comunicação e liderança, vendas, network, marca pessoal, finanças e marketing digital.

Os interessados podem realizar a inscrição clicando em cima do link azul desta mensagem, que irá direcioná-la para um questionário. Preencha todas as perguntas e clique em enviar.