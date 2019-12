Crise leva acreanos a desistirem de planos de saúde, diz ANS

Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (9) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra os índices de aprovação de ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro. Pelo levantamento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, continua com a aprovação (soma dos entrevistados que o avaliam como “ótimo” ou “bom”) maior que a de Bolsonaro.

O instituto indica que Moro é conhecido por 93% dos entrevistados, a taxa mais alta entre os ministros. E, dentre os que afirmam conhecê-lo, Moro foi avaliado como ótimo ou bom por 53%, como regular por 23%, e como ruim ou péssimo por 21%; 3% não responderam.

A pesquisa foi feita nos dias 5 e 6 de dezembro e, no dia 8, o jornal já havia divulgado a avaliação de Bolsonaro: 30% consideram o governo do presidente ótimo ou bom; 32%, regular; e 36%, ruim ou péssimo; 1% não responderam.

Na pesquisa, os entrevistados eram perguntados se conheciam os nomes de alguns ministros do governo Bolsonaro que seriam citados, mesmo que fosse só de ouvir falar. Em seguida, eram questionados como avaliam o desempenho deles, com base em tudo o que sabiam ou tinham ouvido dizer.

O segundo ministro mais conhecido, com 80%, é Paulo Guedes (Economia). Mas o segundo ministro mais bem avaliado agora é Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), com 43%. Na pesquisa anterior, feita em agosto, era Guedes.

Aprovação de ministros

Taxa de ótimo e bom, em %, levando em conta quem diz conhecer o ministro.

Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública): 53%

Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos): 43%

Paulo Guedes (Economia): 39%

Abraham Weintraub (Educação): 34%

Ernesto Araújo (Relações Exteriores): 33%

Tarcísio Freitas (Infraestrutura): 31%

Ricardo Salles (Meio Ambiente): 27%

(Observação: para efeito de comparação entre Bolsonaro e Moro, a “Folha de S.Paulo” levou em conta os percentuais de aprovação entre os entrevistados que dizem conhecer o ministro.)

Ministros mais conhecidos

Quem diz conhecer o ministro, em % em relação ao total de entrevistados

Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública): 93%

Paulo Guedes (Economia): 80%

Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos): 55%

Ricardo Salles (Meio Ambiente): 51%

Tarcísio Freitas (Infraestrutura): 38%

Ernesto Araújo (Relações Exteriores): 37%

Abraham Weintraub (Educação): 32%

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos

Entrevistados: 2.948 pessoas em 176 municípios

Quando a pesquisa foi feita: 5 e 6 de dezembro

Nível de confiança: 95%

Contratante da pesquisa: “Folha de S.Paulo”