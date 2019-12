Coordenador do curso de Engenharia Florestal da UFAC de Cruzeiro do Sul desaparece no Rio Juruá

Homens do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul fazem buscas no Rio Juruá pelo Coordenador do Curso de Engenharia, do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre (UFAC), Gleisson Oliveira, de 34 anos.

Segundo testemunhas, no início da noite deste domingo, 8, ele estava com outras pessoas na balsa que faz a travessia do Rio Juruá próximo à Rodrigues Alves, quando uma das moças gritou por socorro dentro d’água. Gleisson foi salva-la e não conseguiu voltar.

Ele, que foi aluno do Campus Floresta da Ufac é “prata da casa”.

Mais informações a qualquer momento.