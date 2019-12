Carro colide contra poste e deixa residencial sem energia

Como o ac24horas havia relatado na semana passada, o governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 9, parte das mudanças internas que estão sendo feitas na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). No Diário Oficial do Estado (DOE), ao menos seis indicações do atual secretário, Alysson Bestene, foram fora aceitas para cargos como: Diretoria de Administração, Orçamento e Finanças, Chefe de Departamento de Administração e Diretoria.

Agora, Silvio Charles de Mesquita responde interinamente pela Diretoria de Administração, Recursos Humanos, Orçamento e Finanças e assume o cargo de Diretor Administrativo. Já Luzelândio Freitas Pinheiro passa a exercer o cargo de Chefe do Departamento de Administração. Maria Inês Araújo, que era Chefe de Departamento da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, agora é Diretora na Sesacre. Quem está como secretário Adjunto Executivo é Paulo Justino Pereira.

Após apontar a possível existência de um cartel dentro da Sesacre, que “impossibilita as coisas de andarem para frente”, Gladson entregou um relatório com todos os processos e tramitações da Saúde realizados nos últimos 20 anos – incluindo 2019, ao ministro de Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro.

Ao ac24horas, a porta-voz do governo Gladson informou que o Estado está buscando mecanismos para entender o que há de equivocado em alguns processos na saúde. “O governador está totalmente voltado para este assunto e pediu ajuda do ministro para uma averiguação sistemática nos processo que são antigos (duas décadas)”, diz Mirla Miranda.