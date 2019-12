O ex-deputado federal João Correia, voz importante no MDB, postou em rede social que, pelo andar da carruagem, as eleições municipais de 2020 na seara governista será uma verdadeira carnificina política entre os partidos que compõem a base do governo. Semana passada, na coluna, disse que o jogo seria bruto. A coisa é mais feia do que parece. Progressista, PSDB, PSD e MDB caminham para um racha sem precedentes na aliança política que varreu o PT do poder depois de 20 anos de governança.

Já se pode até prever que o 2º turno das eleições do ano que vem será o maior festival de traições políticas que se tem notícia na história da cidade. Segundo boa fonte, PSD e MDB podem se juntar ao PSB ainda no primeiro turno. Como ficariam PT e PCdoB é outra equação a ser resolvida, só Deus sabe.

O Progressista não consegue capitanear um projeto político. Riscaram a palavra unidade do dicionário. É cada um por si e Deus por todos. O governo vai para um lado na eleição e as suas lideranças para o outro na capital e no interior. O certo é que, politicamente falando, o território está minado. A coligação que foi feita para derrotar o PT dá sinais de fadiga em menos de um ano. Um verdadeiro balaio de gatos.

Enquanto isso, o governo sofre desgaste junto ao funcionalismo público por conta da reforma da previdência, crises Saúde e a violência que resiste as duras ações do aparelho de Segurança. Áreas sensíveis que afetam o humor do eleitorado. O mais grave é que já tem gente falando que anda com saudades do PT. O João Correia não joga búzios, são as evidências de uma carnificina que falam por si só. Toda essa confusão favorece por tabela a reeleição da prefeita Socorro Neri, já que os governistas não se entendem nem no 1º turno, imaginem no 2º?!

. A presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento, não é deputada; uma briga entre o governo e ela é pior para o governo.

. O Sinteac é a locomotiva do funcionalismo público e tem orçamento maior do que o de muitas prefeituras.

. Deram um mau conselho ao orientar uma briga com ela!

. O senador Sérgio Petecão (PSD) quando fala sobre violência e segurança no Acre se posiciona como quem realmente será candidato a governador em 2022.

. Toda crítica em um viés político.

. Petecão já trabalha uma ampla coligação para as eleições municipais com o olho espichado na sucessão do governador.

. Duvidas?!

. Vai duvidando…

. Por esses dias não chamem o deputado federal Flaviano Melo (MDB) para tomar uma coca cola com o governador.

. Tem gente que pensa que o ex-deputado federal Narciso Mendes é carta fora do baralho nas articulações políticas que movimentam os bastidores de uma eleição.

. Pois é, ledo engano!

. Narciso foi e o arquiteto de uma coligação que derrotou o PT nas eleições de 2000 (elegendo Flaviano Melo arqui-inimigos à época) prefeito de Rio Branco.

. Ainda está para nascer alguém que se movimente melhor nos bastidores do que ele.

. Pelas notícias que me chegam ele anda se mexendo; contra ou a favor de quem só Deus sabe!

. Dias de muita tristeza no plano pessoal e familiar!

. A partida prematura do Eleazar Machado, o amigo Machado, do Auto Posto Júnior, abala a todos nós, seus amigos!

. O Pai o recolheu em seus braços; quem pode tirar um filho querido dos braços do Pai?

. Machado foi um semeador do bem, de boas e eternas amizades, fica agora a saudade e a certeza de que um dia haveremos de nos encontrar na eternidade.

. Há um só Deus, uma só fé e um só amor!

. À Dora, Kariene, Keila, Júnior, dona Rosa, irmãos, irmãs e toda a família minhas sinceras condolências.

. Descanse em paz meu amigo!

. Bom dia!