Bebedeira entre “amigos” termina com homem ferido com uma facada no peito

Uma bebedeira entre amigos terminou com Weliton Ramalho da Silva, 37 anos, gravemente ferido no Pronto Socorro de Rio Branco, com uma facada no peito na manhã desta segunda-feira (9) próximo ao Supermercado Pague Pouco, na Travessa Conquista, bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

De a cordo com informações de populares repassadas a reportagem do ac24horas, Weliton estava bebendo em via pública com dois “amigos”, quando começaram a discutir e começaram uma briga. Um dos “amigos” em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu o peito dele. Após ferir a vítima, o agressor fugiu do local tomando rumo ignorado.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o paciente ao pronto socorro de Rio Branco. No trajeto até ao hospital Weliton sofreu uma parada cardíaca e os paramédicos do Samu, fizeram a reanimação no paciente. Weliton conseguiu chegar vivo no Pronto Socorro, mas seu estado de saúde é gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada, colheram as características dos envolvidos na discussão e saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).