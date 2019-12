A política é dinâmica 

O senador Sérgio Petecão (PSD), foto, entrou ontem em contato com o BLOG DO CRICA logo após o seu retorno ao Brasil, para dizer que se encontra chocado e alarmado com os relatos da violência que tomou conta da capital, com execuções quase que diárias, os assaltos em série, que pelo volume chegaram ao patamar do insuportável. “Atingiu a um ponto em que eu, que sempre transitei pelos bairros de Rio Branco sem segurança, dialogando com a população, hoje tenho medo de chegar a determinados bairros porque corro o risco de ser assaltado. O povo não suporta mais isso, está todo mundo com medo”, protestou. Na sua avaliação, não se justifica em que uma cidade relativamente pequena como Rio Branco, não se tenha colocado em curso um projeto eficaz para combater a violência. Na sua visão, é um equívoco se fazer ações esparsas para combater os grupos criminosos. “Deveriam ir limpando bairro por bairro, prendendo quem domina os bairros, e retornando a paz para os moradores”, defendeu Petecão. Eu sei é que da forma que se encontra, com o povo acuado, não pode continuar.

O CLIMA É DE MEDO MESMO

Ainda ontem, um grupo criminoso invadiu uma casa no Taquari, colocou todos para fora e tocou fogo no imóvel. Seis mortes em três dias. Não é mesmo para se ter medo de tudo isso?

NÃO SE PERDE O QUE NÃO TINHA

O presidente do PDT, deputado Luiz Tchê, não se abalou com a demanda dos vereadores do seu partido em Cruzeiro do Sul, que por uma ação do governador, se juntaram aos PROGRESSISTAS. “Não se perde do que não se tinha o domínio político”, ironizou Tchê.

PT NO JOGO

O PT vai entrar no jogo da disputa da prefeitura de Marechal Taumaturgo, na eleição do próximo ano. O BLOG teve a confirmação de que o ex-prefeito Itamar de Sá deverá ser o candidato do PT a prefeito do município. Depois de anos afastado das eleições, voltará à ativa.

DIA 13, ÁS 13 HORAS

Para dar o troco aos petistas que diziam que, já no terceiro mês, ele não pagaria os salários dos servidores em dias, o governador quer que, no dia 13 (número do PT), às 13 horas, a segunda parcela do 13º salário dos servidores já esteja liberada em suas contas bancárias.

ESTAMOS NUMA DEMOCRACIA

Não me junto aos que condenam a oposição quando faz crítica ao governo. Foram eleitos para fiscalizar a nova gestão. Cabe à base do governo encontrar argumentos para rebater. Se na administração anterior não apontaram estes erros, não implica que não possam fazer agora.

UM ANO FOI FECHADO

O PT já é passado. Já foi punido pelas urnas com a perda do poder. As cobranças devem ser feitas é para quem está governando o Acre, culpar o PT não cabe mais, se quer são soluções.

FEITIÇO CONTRA O FEITICEIRO

O grupo do ex-deputado Jairo Carvalho (PSD) armou para expulsar do PSD o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, e vai sair desta história desmoralizado. O BLOG tem a informação que a executiva regional do PSD não vai chancelar a expulsão de Maia

LIÇÃO DE VIDA

Acompanho os capítulos do livro do Panelada, pela rede social. Lição de vida. Instigante. Não sei o motivo de nenhum órgão cultural não ter bancado a edição da obra. Deve ser por não ter apadrinhamento político. Mas, quebrando paradigmas, ele está mostrando o seu trabalho.

DOIS PONTOS NESTA DEMISSÃO

Na anunciada demissão do diretor do DETRAN, Isaias Brito, há dois pontos: o primeiro, é ele ter o direito de se posicionar a respeito do que bem entender. O outro é que, num cargo de confiança, não poderia se manifestar contra uma decisão do governador. Para isso teria de pedir antes demissão do cargo. Ao não ser que criticou, porque já queria sair do governo.

NÃO QUIS FALAR

Procurei ouvir a opinião do ainda diretor do DETRAN, Isaias Brito, a publicação da sua demissão deve acontecer amanhã no Diário Oficial. Só quer falar após o ato formalizado.

CHOQUE INEVITÁVEL

Quem ficou numa situação constrangedora foi o vice-governador Major Rocha, de quem o diretor do DETRAN, Isaias Brito, é do seu círculo político mais próximo. Ficou difícil defender uma quebra de hierarquia. Ou vira moda secretário e cargo de confiança criticar o governador.

GUILHOTINA ACIONADA

O governador também acionou a guilhotina e demitiu todos os indicados pela presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, que estavam ocupando cargos no governo. Entre estes cargos e a categoria que preside; a Rosana, ao trombar com o governador, optou ficar com a categoria.

GRUPO DO PETECÃO

Mas, estas demissões não vão empurrar a presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, para os braços do PT, ela deve se filiar com seu grupo no próximo dia 21, no PSD, do senador Sérgio Petecão (PSD), que tem se mantido distante do bloco mais próximo do Palácio Rio Branco.

A BRIGA É UM EQUÍVOCO

O senador Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG de que o governador tem o direito de nomear e demitir quem quiser, mas considera que foi um equívoco romper com a Rosana Nascimento, presidente de um dos maiores sindicatos do Acre, sem antes terem uma conversa política.

TODOS VÃO SE BENEFICIAR

Apenas marca posição parlamentares que se posicionaram contra o aumento do Fundo Eleitoral de 2 bilhões para e3,8 bilhões. Os contrários são minoria. Mas ao final, os que foram a favor ou contra, na eleição, vão todos se beneficiar destes recursos para as suas campanhas.

NENHUM VAI ABDICAR

Nenhum dirigente partidário ou parlamentar vai abdicar dos recursos deste FUNDÃO imoral.

PATIFARIA EXPLÍCITA

Como os políticos querem respeito? Tiram verbas da Saúde e Educação para formar um caixa para as suas campanhas. E neste jogo vira galhofa quando se vê parlamentar falando em nova política. Nova política com dinheiro público, tirado da Saúde e Educação? Ora, vão se catar!

DEBATE VAI ESCANCARAR

Neste congresso do PT que vai acontecer até o fim do ano, a discussão sobre se o partido deverá ou não ter candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco, deverá se escancarar.

PONTOS NA MESA

O ex-deputado Léo de Brito (PT) comentou com o BLOG que, está afastado das discussões, mas acredita que a direção nacional do PT deve orientar sobre o partido ter candidatos próprios nas capitais. Acha que, mesmo o PT tendo perdido espaços na gestão da prefeita Socorro Neri, deve discutir o assunto com ela, para saber qual será a sua posição na eleição municipal.

DUAS DEFESAS

Léo de Brito (PT) defende que, caso o PT tenha candidato próprio á PMRB, quem do partido estiver em cargo de confiança na prefeitura deverá entregar o pedido de demissão. Mas, também defende quem ainda nesta situação, os vereadores do PT continuem na base da prefeita.

JOGANDO NA FILIAÇÃO

Os dirigentes do PSD estão na esperança que no ato de filiação do próximo dia 21, o grupo do ex-deputado Ney Amorim deverá se filiar. Ney saiu do cargo de secretário de uma maneira nada republicana, e um dos poucos que lhe foi solidário foi o senador Sérgio Petecão (PSD).

PRIORIDADE

Sobre a posição do PSD na eleição de 2020, seus dirigentes garantiram ao BLOG de que a prioridade será ampliar a discussão para se formar uma aliança com a prefeita Socorro Neri, e que se tudo for fechado, neste caso, ela seria candidata à reeleição com o apoio do PSD.

NÃO É O DONO DA BOLA

Discordo das críticas de que, se alguma coisa não vai certo no governo o culpado é o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade. É apenas um cumpridor de tarefas do governo, não move uma palha sem antes ouvir a opinião do governador, embora lhe tenha sido dado liberdade.

QUESTÃO DE CONFIANÇA

Um governante tem que ter pessoas da sua confiança nas funções mais estratégicas da gestão, e no caso do governador, esta pessoa é o Ribamar Trindade. Qual o problema?

NÃO TEM A BIC

Outro ponto: o Ribamar Trindade não tem na sua mão a caneta que nomeia ou demite.

CONCORDANDO COM O TIÃO VITOR

Peço licença ao jornalista Tião Vitor, para reproduzir uma postagem de sua autoria, por concordar no seu inteiro teor: “A falência do jornalismo impresso entristece por muitos motivos. Entre eles está o desuso da charge. Sou do tempo em que uma boa edição não saia se não tivesse um bom editorial e uma boa charge”. Verdade, o jornalismo impresso definhou.

TALENTOS AO RELENTO

A derrocada do jornalismo impresso teve também uma colaboração muito grande para que não surgisse uma nova geração de chargistas, do porte de um Braga, de um Dim, e dos saudosos Emanoel e Zé Leite. Hoje, os chargistas, pelo menos no Acre, são talentos ao relento.

FRASE DO DIA

“Fortuna perdida? Pouco se perdeu! Coragem perdida? Muito se perdeu! Honra perdida? Tudo se perdeu!” Ditado irlandês.