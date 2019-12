13º do Bolsa Família injeta R$ 47,6 milhões na economia do Acre nesta terça (10)

O Instituto Federal do Acre (Ifac) é a primeira instituição do Brasil, pertencente à Rede Federal, a firmar acordo de cooperação para implementação do Itinerário Formativo da Educação Técnica e Profissional no Ensino Médio. O documento, que foi assinado na última sexta-feira, 6, entre o Ifac e a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE), tem como base uma das novas propostas do Ministério da Educação (MEC), que pretende inserir a formação técnica e profissional na grade de estudos do Ensino Médio.

A solenidade, que aconteceu no campus Rio Branco, contou ainda com a presença do titular da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, Ariosto Antunes Culau. Segundo ele, a união da educação técnica e profissional ao Ensino Médio tem como objetivo ampliar as possibilidades para os estudantes, no que se refere a uma melhor formação, e para que estes estejam habilitados a ocupar o mercado de trabalho de forma qualificada.

A expectativa é de que os itinerários formativos sejam implementados no país até o ano de 2022. No Acre, a parceria entre o Ifac e a SEE, pretende garantir que cerca de 38 mil alunos da Rede Pública Estadual sejam atendidos pelo Ifac através de cursos técnicos, o que representa um total de 20% de estudantes das escolas públicas estaduais.

“O nosso objetivo, com a implementação dos itinerários formativos, é atender os estudantes da Rede Pública de forma progressiva. Sabemos que grande parte da evasão dos alunos do Ensino Médio se dá para que eles possam buscar uma fonte de renda e trabalho. Mas, o melhor é que esse estudante tenha uma formação, que esteja habilitado a receber um salário maior, uma melhor ocupação no mercado de trabalho.”, ressaltou Ariosto Culau.

Para a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, o acordo de cooperação com a SEE é também reflexo do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. “A assinatura desse acordo é um momento de comemoração. O Ifac é a primeira instituição do Brasil, dentro da Rede Federal, a firmar essa cooperação sobre o Itinerário Formativo da Educação Profissional no Ensino Médio. Dessa forma, o estudante da Rede Pública Estadual vai poder continuar os estudos em sua escola, porém terá a possibilidade de realizar um curso técnico junto ao Ifac”, explicou.

O acordo de cooperação entre Ifac e SEE contará com duas etapas, sendo elas: a implementação do Itinerário Formativo para Educação Técnica e Profissional no Estado, como também a capacitação e formação continuada dos professores que irão atuar no projeto. Cada etapa é formada por fases que serão desenvolvidas pelas equipes da SEE e do Ifac.

A expectativa é de que a parceria beneficie, inicialmente, estudantes dos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, e posteriormente, as cidades de Jordão, Epitaciolândia, Assis Brasil, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Brasiléia e Feijó.

