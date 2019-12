Vereador estaciona em vaga de idoso e é abordado pela polícia

O vereador Chaguinha do Povo, que acaba de trocar o PDT pelo Progressistas, voltou a ter problemas com a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. Neste domingo (8) pela amanhã foi abordado pelo Pelotão de Trânsito por estacionar na vaga destinada à idosos em frente ao Marcado do Peixe. Segundo testemunhas, antes de parar, o parlamentar circulava com som muito alto no local.

Ele foi multado e liberado após a ocorrência.

No dia 14 de julho deste ano, Chaguinha do Povo chegou a ser detido pela Policia Militar depois de ser flagrado dirigindo embriagado no bairro Miritizal.

Na ocasião foi abordado em uma blitz álcool zero, e por estar dirigindo embriagado, foi levado para a Delegacia da cidade em viatura da PM.

Depois de pagar fiança, o vereador foi liberado da delegacia, mas responde ao processo.

O ac24horas tentou entrar em contato com o vereador Chaguinha, mas ele não respondeu as chamadas nem respondeu as mensagens. O espaço segue aberto.