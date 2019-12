Prêmio de Jornalismo do MPAC chega a sua 10ª edição valorizando informação de qualidade

Uma década transformando cidadania em notícia, esse foi o tema escolhido para celebrar os dez anos do já consagrado Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre.

Os trabalhos vencedores nas seis categorias premiadas serão conhecidos em cerimônia que ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2019, às 20 horas nos altos do Palácio do Comércio, em Rio Branco.

O prêmio visa reconhecer, valorizar e incentivar os profissionais da imprensa acreana. Foram inscritos trabalhos nas categorias de jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, fotojornalismo e destaque acadêmico. Eles foram avaliados por uma respeitada comissão julgadora formada por cinco integrantes. Os vencedores serão agraciados com troféu personalizado e premiação em dinheiro, a maior já registrada nos dez anos em que o concurso foi instituído.

A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, lembra que a iniciativa já foi reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como referência em relacionamento com a imprensa e destaca a função social de seus profissionais pelo compromisso com o jornalismo ético e com a credibilidade.

“O prêmio é um reconhecimento do MP acreano aos valorosos profissionais da imprensa, que têm contribuído ao longo desses dez anos para difundir a atuação do Ministério Público perante a sociedade. A todos nosso reconhecimento e gratidão”, disse a procuradora-geral.

Kátia Rejane fez questão de agradecer aos parceiros pelo resultado alcançado este ano. “Não fazemos nada sozinhos, temos a honra de celebrar a décima edição do Prêmio de Jornalismo do MP com uma excelente premiação e uma cerimônia que está sendo preparada com muito carinho. Esta edição está sendo 100% patrocinada por nossos parceiros e já é a maior premiação distribuída, só temos a agradecer”, completou.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), Victor Augusto de Farias, reconheceu que, além de valorizar e incentivar a categoria, o prêmio é um momento de celebração e confraternização já esperado pelos profissionais.

“Sinto-me honrado, pois, ao longo dos meus oito anos à frente do sindicato, o MP continua valorizando os profissionais e acadêmicos. Estabelecemos uma relação de parceria e de muito respeito”, declarou o presidente do Sinjac.

Workshop

O jornalista convidado deste ano é Daniel Adjuto, um dos nomes da nova geração do jornalismo brasileiro. Ele já teve passagem no SBT como repórter e apresentador e recentemente foi contratado pela CNN Brasil.

Adjuto vai ministrar em Rio Branco o workshop “Pós-Verdade: Como sobreviver à era das Fake News”, marcado para o dia 12 de dezembro, às 15 horas, no auditório do MPAC. O evento é voltado aos profissionais de imprensa, estudantes e público em geral. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço eventos.mpac.mp.br.

O tema traz à luz uma problemática atual que vem preocupando autoridades, instituições e o jornalismo profissional. Com o advento das novas mídias, a disseminação de notícias falsas traz enormes desafios à ética e à qualidade de conteúdo. Por isso o MPAC promove este debate com a sociedade e com os profissionais da área para produzir reflexões e mecanismos de combate a esse fenômeno da era digital.

Parcerias

O Prêmio de Jornalismo é promovido pelo MPAC, Associação do Ministério Público do Acre (Ampac) e Associação dos Servidores do Ministério Público (Assempac), em parceria com a Assembleia Legislativa, Sistema Público de Comunicação, Câmara de Vereadores de Rio Branco, Fieac, Fecomércio, Acisa, Via Verde Shopping, Sicoob Acre, Unimed, Arasuper, Labnorte, Rabel Viagens e Turismo, Top Mídia, Biau Som, Folha do Acre, Notícias da Hora, O Alto Acre.

Andréia Oliveira – Agência de Notícias do MPAC