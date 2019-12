Parada do Orgulho LGBT será dia 15 de dezembro saindo do Centro de Rio Branco

Uma casa localizada no bairro da Cageacre, em Brasileia, foi tomada pelas chamas na noite deste sábado (07). Uma equipe do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre se deslocou até o local para conter as chamas.

Segundo informações iniciais, a proprietária não estaria na casa e que vizinhos ainda tentaram salvar alguns objetos. Imagens mostram que as chamas consumiram a casa por completo.

Os trabalhos dos Bombeiros de conter as chamas durou quase uma hora. Profissionais fazem um levantamento do que foi destruído e a causa do incêndio.

Inicialmente se trabalha com a hipótese de um curto na rede elétrica da casa, mas, somente com o levantamento da polícia técnica e dos bombeiros apontará a causa do incêndio.

