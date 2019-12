Paciente tem larva retirada da perna; “ele achava que era apenas uma “maria preta”, diz médico

As matanças entre facções voltaram com força total e mais um crime com requintes de crueldade foi registrado na capital. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada deste domingo (8). O crime aconteceu na rua da Sanacre, no bairro Sobral, em Rio Branco.

Com marcas de agressões pelo corpo, perfurações de tiros, um na cabeça e dois nas costas, o homem foi encontrado por populares com as mãos amarradas e apresentava marcas de estrangulamento.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito em criminalística.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado e realizou a remoção do corpo até a sede para realização dos exames cadavéricos e identificação.

Uma equipe de investigadores esteve no local para a coleta de informações e o caso já passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que a motivação do crime é guerra entre facções por disputa de território.