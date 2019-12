“Estamos ganhando a guerra contra o crime organizado”, diz Paulo Cézar

A guerra entre as principais facções do crime organizado tem deixado um rastro de sangue, morte e dor. Adolescentes e jovens são executados de forma bárbara quase todos os dias na capital e no interior. Mesmo assim o secretário de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar, sustenta que o Estado está ganhando a guerra. Para ele, o crime está perdendo mesmo que as evidências que geram a sensação de medo, insegurança e, às vezes pavor, apontem o contrário. Criticou as leis, principalmente as que (não) punem os crimes contra o patrimônio.

Segundo o secretário, os números provam que o Estado avança contra as organizações criminosas impedindo a saída de carros roubados e a entrada de drogas. Mesmo assim, precisa se antecipar aos crimes o que não tem conseguido. Para o coronel, o sucesso de qualquer plano passa pelo controle total dos presídios. “Controlamos todo o interior, a capital cerca de 80%”, garante. Sobre Tarauacá, ele disse que a morte de um traficante dentro do presídio trouxe tensão na região, mas que todos já foram identificados e serão presos. Ele espera pelo pacote ante crime do ministro Sérgio Moro para avançar ainda mais contra os índices de criminalidade. Paulo Cézar Participou do programa Boa Conversa com os jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira no ac24horas. Veja a entrevista completa.