Energisa diz que está reformando e modernizando postos em 11 cidades do Acre

A Parada do Orgulho LGBT acontecerá em Rio Branco no domingo, 15 de dezembro, com concentração a partir das 15 horas em frente ao Colégio de Aplicação da UFAC, no Centro.

A Parada é parte da 14ª Semana da Diversidade e Parada do Orgulho LGBT do Acre, cujo tema em 2019 é “Direitos humanos para todas as pessoas”. A semana acontecerá em Rio Branco, de 10 a 15 de dezembro de 2019, com uma vasta programação que pretende marcar o Dia Mundial da Declaração Universal dos Direitos Humanos.