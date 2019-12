Seminário irá discutir migração e refúgio no Acre na próxima terça-feira (10), na Uninorte

Na próxima terça-feira (10) acontece no Auditório do Centro Universitário do Norte (Uninorte) Bloco E, das 8h às 18h, o Seminário de Migração e Refúgio no Acre.

O evento é realizado pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres.

O seminário irá discutir os aspectos legais, vulnerabilidades e garantias de direitos humanos.