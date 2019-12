Secretário de Educação, Moisés Diniz surpreende no Acre 2050

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) ampliou a distribuição do boletim do nível dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Acre com o avanço do período chuvoso na região.

O último boletim, divulgado na manhã deste sábado (7) mostra que todos os rios da BHRA estão vazando desde as cabeceiras, na Aldeia dos Patos, até as zonas mais altas. Houve falha de leitura em Porto Acre, última estação medidora da bacia em território acreano.

O Rio Acre desceu 90 centímetros nas últimas 24 horas em Rio Branco, maior vazante acumulada no período. Na Aldeia dos Patos vazou apenas 19 centímetros.

Veja: