Polícia anuncia redução de mortes violentas em Cruzeiro do Sul

Em 2018 foram registradas 51 mortes violentas em Cruzeiro do Sul. Este ano foram 25. Desses casos, 12 foram elucidados pela polícia.

A redução de 50% dos homicídios segundo o delegado Lindomar Ventura, se deve ao trabalho cada vez mais intenso das polícias, com destaque para a integração entre Polícia Militar e Civil com as Forças Nacionais de Segurança.

“Aqui como é rota de tráfico, há o incremento das facções e das mortes violentas. Também há o incremento das polícias com investigação e solução de crimes e o bom trabalho da justiça, com muitas condenações. Em 2020, com efetivo maior, vamos avançar nessa redução de crimes violentos. A palavra de ordem é integração”, concluiu Ventura,