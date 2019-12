IBB Recol vence Infra Ford e é campeão da Copa TV Gazeta

A grande final da Copa TV Gazeta de futsal aconteceu neste sábado (7), no ginásio do Sesi. Os times IBB Recol e Infra Ford disputaram o título transmitido ao vivo pela TV Gazeta.

A disputa foi acirrada, mas IBB levou a melhor, com o placar de 7 a 6, a equipe garantiu o primeiro lugar e levou para casa o troféu e o prêmio de 4 mil reais. O Infra Ford também foi premiado pela conquista do segundo lugar, a equipe saiu da competição com a quantia de 2 mil reais.

Após o jogo foram anunciados os destaques do campeonato. O troféu de melhor goleiro foi para Jeferson do fluminense Bahia e do melhor artilheiro ficou com Tiago Moreira, também do fluminense Bahia.

Além de assistir a um jogaço, os torcedores que levaram um quilo de alimento não perecível ainda participaram do sorteio de brindes. Foram sorteados 1 vale compra no valor de R$ 300,00 do Arasuper, uma camisa Oficial do Atlético Acreano, 1 ano de plano de saúde da Real convênios, entre outros.

Tragetória do IBB

O caminho do IBB Recol até a decisão aconteceu de forma invicta e com 100% de aproveitamento, foram 5 jogos e 5 vitórias. A trajetória começou com o jogo contra o Amigos do Gerson, o jogo de ida foi 7 a 3, e no jogo de volta o placar foi 1 a 0. Nas oitavas de final o adversário foi o Volta Seca, que foi goleado por 9 a 1. Já nas quartas de final a coisa complicou um pouco contra o Acrebet, mas a vitória veio e o jogo terminou em 4 a 3. A semifinal para muitos foi uma final antecipada e os ingredientes desse jogo realmente constataram isso. Foi uma partida bastante emocionante e qualquer um dos times poderia ter saído com a vitória, porém, no final prevaleceu a estrela do time da IBB, eliminando o atual campeão estadual de futsal, placar final 4 a 3.

Além da brilhante campanha nessa Copa, a equipe da Igreja também venceu a segunda divisão do futsal acreano, o que lhe dá o direito de em 2020 participar da série A da competição estadual.

