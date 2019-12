Energisa completa um ano no Acre sob acusação de roubo contra os consumidores

A Energisa completa neste sábado, 7, um ano de sua chegada ao Acre, após assumir o controle da Eletrobras Distribuição Acre (antiga Eletroacre – Companhia de Eletricidade do Acre), arrematada em leilão realizado pelo BNDES, em agosto de 2018.

Não foi um começo tranquilo para a empresa que tem 114 anos de história e que atende 7,8 milhões de clientes no Brasil, com uma receita líquida de cerca de R$ 16 milhões e gerando, direta ou indiretamente, quase 20 mil empregos no país.

Foi um ano de protestos e acusações de roubo contra os consumidores, por conta dos aumentos nos valores das faturas mensais, o que resultou na criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Acre, medida seguida por outros estados onde a empresa atua.

Apesar da turbulência que perdurou por quase todo o ano, a empresa avaliou como positivo o primeiro período de 12 meses à frente da distribuição de energia elétrica no estado, apresentando investimentos que foram feitos para a melhoria da qualidade do serviço e para a expansão do acesso à energia nos municípios acreanos.