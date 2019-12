Em 2019, Acre registrou cinco fraudes contra o DPVAT

O seguro DPVAT pode acabar sob argumento de registrar muitas fraudes. A Seguradora Líder, que administra o seguro, publicou estudo em que apenas 2% dos processos são fraudados. 98% são legítimos.

Em 2019, o Acre registrou cinco fraudes no DPVAT. No ano passado, não foram registrados ataques criminosos ao seguro no Estado.

A Líder não divulgou detalhes, mas no ranking dos Estados em 2019, o Acre apresenta a 3ª menor taxa de fraudes. proteção do Seguro DPVAT contra fraudes é uma das principais atribuições da Seguradora Líder. O Ceará, 1º no ranking das fraudes neste ano, apresentou 1.392 ocorrências criminosas.

“Nos últimos dois anos, houve um desestímulo de ataques de quadrilhas contra o DPVAT na ordem de 80%, resultado das várias ações que fazem parte do nosso programa Tolerância Zero às Fraudes”, informa a seguradora.

Desde 2017, as estratégias de prevenção, detecção e investigação de fraudes ganharam destaque na Seguradora Líder. O trabalho é realizado por uma equipe específica com o apoio do uso de tecnologia.

Hoje, todos os pedidos de indenização do Seguro DPVAT recebem monitoramento contínuo, sendo avaliados por softwares de inteligência artificial, que contêm ferramentas de filtros sistêmicos de ocorrências suspeitas, além de controle de risco. Os casos considerados merecedores de apuração mais detalhada são enviados, ainda, para uma equipe que investiga in loco a existência de irregularidades. Assim, a equipe de Prevenção e Combate às Fraudes utiliza ferramentas de vanguarda, modelos preditivos e inteligência artificial, aplicando um filtro capaz de cruzar as informações dos documentos apresentados e o banco de dados da Seguradora Líder. Desta forma, identificamos sinistros suspeitos e então realizamos uma análise documental. Quando é identificada a irregularidade, uma notícia-crime é encaminhada aos órgãos competentes.