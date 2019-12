Candidatura única à prefeitura é ficção 

O deputado Roberto Duarte (MDB) disse ontem ao BLOG DO CRICA de que o governo não conte com a hipótese de o MDB deixar de ter um candidato próprio a prefeito de Rio Branco, para favorecer uma candidatura única palaciana. “O MDB conversa política com qualquer partido, mas não estará na mesa de nenhuma discussão não se ter um nome próprio disputando a prefeitura. A decisão está tomada e sem volta”, disse ontem o parlamentar. A mesma tese já foi defendida pelo presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, em outra ocasião a este BLOG. Com a deliberação emedebista, o sonho dos partidos aliados que estavam na coligação que elegeu o atual governo de saírem de nome único para a PMRB, vira uma peça de ficção. Até porque o SOLIDARIEDADE, com a deputada federal Vanda Milani (SD) e o PSDB com Minoru Kinpara, já se colocaram como candidaturas irreversíveis à sucessão municipal. A disputa da PMRB em 2020 terá pelo menos três candidatos do campo das siglas que na eleição passada estiverem juntas para eleger o governo. Cada um no seu quadrado.

QUESTÃO FECHADA

O MDB também tem questão fechada sobre a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) para disputar o Senado em 2020. A postura do MDB é pavimentar uma raia própria.

PONTOS CLAROS

Não houve redução de salários e nem cortes nos cargos de confiança da prefeitura de Brasiléia. O que houve, segundo o secretário de Finanças, Tadeu Hassem, foi a retirada das funções gratificadas, as FGs, para fazer caixa em dezembro e janeiro, e em fevereiro dar um reajuste salarial aos servidores e atualizar o PCCR. Ou seja, se mirou no benefício ao coletivo.

NÃO MEXE NA APOSENTADORIA

A mudança do regime celetista para estatutário que foi aprovado na Câmara Municipal de Brasiléia – explica o secretário Tadeu Hassem – não mexe nas regras previdenciárias, a prefeitura não criará um regime próprio. E que, com o que a prefeitura vai economizar com o fim do recolhimento do FGTS e o fim das FGs, garantirá um aumento salarial em fevereiro.

MUITO JUSTA

Foi justa a homenagem da PMRB ao jornalista Silvio Martinello, um profissional com uma história de lutas, e com o qual dividi a redação da GAZETA por mais de uma década, quando o jornalismo impresso fervia no seu auge. É uma figura emblemática do jornalismo acreano.

DOIS MESTRES

Aliás, tive a sorte de participar das redações no comando do jornalismo político, com dois grandes mestres da imprensa escrita como diretores, ambos primorosos na arte do bem escrever e na conduta ética: José Chalub Leite no ORB e Silvio Martinelo na GAZETA.

MOMENTO DIGITAL

E vivo um momento novo ajudando a embalar o sonho que virou realidade do projeto do ac24horas, campeão de acessos, com o craque visionário Roberto Vaz, o primeiro a apostar nas mídias sociais quando diziam ser loucura e que não daria certo. Vim do jurássico ao moderno.

ANDAR DE CIMA

Fonte não se revela. A conversa, eu escutei de uma figura importante do andar de cima do governo. Na sua avaliação, é difícil que os PROGRESSISTAS tenham candidato próprio para prefeito de Rio Branco. Apontou dois empecilhos: o governador não preparou ninguém e o partido não tem uma liderança de densidade na capital, com o poder de aglutinar os aliados.

MAROLINHAS POLÍTICAS

Raciocínio correto. Se o governador tivesse a intenção do seu partido ter candidato próprio a prefeito, já era para ter trabalhado este nome junto aos demais aliados para uma candidatura única. E o que se viu até aqui são apenas marolas, nada que mostre convicção dele a esta tese.

INICIATIVAS ESPORÁDICAS

O que se viu também até agora são iniciativas esporádicas de nomes dos PROGRESSISTAS tentando conquistar espaços. Mas estas ações isoladas, só teriam peso se fossem ancoradas num apoio ostensivo do governador, e não é isso que ocorre, por isso, não vejo a sigla no jogo.

OU TEM ALGUM INGÊNUO?

Ou será que tem algum ingênuo nesta história para pensar que uma candidatura a prefeito pode decolar nos PROGRESSISTAS, se não sair do bolso do paletó do governador? Ora, pois!

NA ENCOLHA

Pelo que tenho escutado do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), o seu partido não vai fazer nenhum movimento antes de saber qual será a posição da prefeita Socorro Neri sobre 2020. E de que jamais participaria de uma aliança política em que o PCdoB não seja protagonista.

A FERIDA AINDA ESTÁ ABERTA

Não será fácil á cúpula do PT convencer o ex-prefeito Angelim ir para o sacrifício saindo candidato à PMRB no próximo ano, numa situação política adversa e com seu partido fora do poder. Angelim foi tratado na última campanha como um pária no PT, e perdeu a eleição.

VAI DAR CONFUSÃO

Este projeto do governo de criação do Instituto da Saúde, que chegou de afogadilho na ALEAC para ser votado nas duas últimas sessões do ano – terça e quarta-feira – vai dar uma confusão. Haverá reação dos sindicatos que vêem na matéria um passo para a terceirização na SESACRE.

NÃO RESOLVE O PRÓ-SAÚDE

A criação do Instituto de Saúde pode abrigar os servidores do PRÓ-SAÚDE para efeito de pagamento de salários, mas, juridicamente, não resolve a situação dos que ainda não foram demitidos e nem dos demitidos. Continuarão a não ter um vínculo definitivo com a SESACRE.

DAR UM PLANTÃO

Falando na SESACRE, o secretário Alysson Bestene precisa dar um plantão na UPA da SOBRAL, de cujo atendimento todos os dias se lê uma reclamação nas mídias sociais. A falta de médicos e a demora no atendimento são os campeões das reclamações. Está causando um desgaste.

COMPONENTE QUE DECIDE

A discussão, se teorizar sobre as melhores práticas políticas, se levantar teses acadêmicas em seminários, é positivo, mas dentro do atual contexto das regras eleitorais, é como debater o sexo dos anjos. Nas eleições proporcionais para vereadores e deputados a estrutura financeira ainda continua sendo o grande eleitor. Principalmente, com um Fundo Eleitoral bilionário

SEMPRE OS DOIS LADOS

Aprendi e cultivo sempre dar os dois lados da notícia. O que critica e o que registra os fatos positivos. Mesmo não chegando num patamar de passar uma sensação de segurança á população, as forças policiais fizeram avanços, recuperaram mais de mil veículos roubados em 2019.

NAS MÃOS DE DEUS

As minhas condolências à família Machado pela passagem para o andar de cima do Eliazar Machado, conhecido como “Machado do Posto”, um velho amigo de todos os momentos. Quem Deus o acolha, bom Machado!

CANDIDATA, SIM SENHOR!

A disputa eleitoral pela prefeitura de Plácido de Castro ganha um componente de qualidade eleitoral, com a confirmada candidatura a prefeita da advogada Joana Darc, com atuação jurídica na região e notadamente na defesa das causas das mulheres e Direitos Humanos.

A GRANDE VILÃ

A ENERGISA vai fechando o ano de 2019 como a empresa mais antipatizada pelos acreanos, devido ás contas de energia disparatadas que chegam mensalmente aos consumidores. A ENERGISA é vista hoje como a grande vilã, sem nada que consiga justificar seus reajustes.

IMPOTÊNCIA TOTAL

O pior é a sensação de impotência para conter esta sanha, e as desculpas são esfarrapadas. O governador deveria se sentir envergonhado e não contente em posar ao lado de diretores desta empresa. Só cobram a tarifa mínima, por causa de uma lei federal, não é favor.

NINGUÉM VAI SENTIR FALTA

Ninguém vai sentir falta com a perda do status de Secretaria, da Secretaria de Relações Políticas do governo. O órgão na verdade funcionou até aqui, como um cabide de emprego.

ALTAMENTE FORTALECIDO

Quem sairá fortalecido com a mudança na nova estrutura será o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, a quem a parte a política do governo ficará vinculada. Ribamar integra o núcleo dos auxiliares mais próximos e da mais extrema confiança do governador.

DE ALIADOS A ADVERSÁRIOS

A presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, se transformou de aliada importante na campanha, em uma das críticas mais ácidas do governador, nas postagens nas redes sociais.

IMORALIDADE LATENTE

Nada mais imoral na política de que o Fundo Eleitoral bilionário aprovado pelos parlamentares para bancar as suas campanhas. Enquanto, isso míngua as verbas para Saúde, Educação e Segurança. Como é que se pode falar em moralização política dentro deste contexto?

SEM OLHAR PARTIDO

A deputada federal Vanda Milani (SD) não vê cor partidária quando direciona suas emendas parlamentares. Foi assim na destinação de emendas para a compra de equipamentos: R$ 1 milhão para a prefeitura de Brasiléia; R$ 300 mil para Acrelândia E R$ 250 mil para Xapuri.

FRASE DO DIA

“O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta”. Frase célebre de Maquiavel.