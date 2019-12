Videomaker do ac24horas vence prêmio de jornalismo da Prefeitura de Rio Branco

O repórter e videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, foi o vencedor do Prêmio Jorge Said de Comunicação, na categoria webjornalismo, com a produção audiovisual ‘A dengue bate à sua porta’, publicada em 02 de fevereiro de 2019.

No material, Santos esclarece o trabalho e a importância dos mutirões realizados por agentes de saúde no combate ao mosquito Aedes Aegypti. No vídeo, ele mostra a funcionalidade dos arrastões e como a população de Rio Branco recebe os agentes de endemias em suas casas.

Com mais de 27 anos de profissão, Kennedy Santos é um dos jornalistas mais respeitados no Estado. Já atuou em diversas áreas e empresas da comunicação no Acre. Atualmente, publica vídeos semanais no ac24horas sobre assuntos diversos, que fazem parte do cotidiano do acreano, onde já obteve milhares de visualizações. Nas páginas da web do jornal eletrônico mais lido do Estado, suas produções são campeãs de elogios entre os internautas.

Mesmo com toda essa bagagem, ele não esperava vencer o prêmio. “Eram muitos concorrentes, então me sinto muito contente pelo reconhecimento. Eu sei o quanto batalho e as pessoas ainda têm um pouco de preconceito quando veem a gente chegando só com um celular na mão. Para mim, essa vitória é uma quebra de barreiras, significa que estou no caminho certo”, afirma.

O vencedor também se diz muito agradecido pelo espaço aberto no ac24horas ao seu trabalho. “É um veículo que tem muita força e as pessoas percebem isso depois que as reportagens são publicadas. Sou grato à oportunidade de mostrar esse trabalho num site que tem uma audiência extraordinária”, comemora o videomaker.

Ele completa a comemoração dizendo que “a cada vídeo que vai ao ar, as pessoas compreendem que a forma de se comunicar está mudando e eu estou aproveitando esse caminho que está aberto, estou me envolvendo nisso”.

Sobre o prêmio

Esta é a primeira edição realizada pela prefeitura de Rio Branco como forma de homenagear e reconhecer jornalistas e comunicadores locais. O Prêmio Jorge Said de Comunicação teve a apresentação do renomado jornalista Francisco José, nacionalmente conhecido por suas reportagens especiais. “A prefeita Socorro Neri conhece e reconhece a importância de comunicar, de bem comunicar”, ressaltou Socorro Camelo, diretora de Comunicação da Prefeitura. Foram premiados profissionais e estudantes de jornalismo, nas categorias de Webjornalismo, Radiojornalismo, Telejornalismo e Destaque Acadêmico.

Quem foi Jorge Said?

O jornalista Jorge Said nasceu em Cruzeiro do Sul. Aos 16 anos, já morando na capital do Acre, Rio Branco, começou a trabalhar como jornalista em uma rádio. Em seguida passou a atuar como repórter e apresentador na TV Acre, TV Diocese, TV 5, TV Gazeta e TV Rio Branco. Said faleceu em 2015, após sofrer quatro paradas cardíacas, decorrentes de outros problemas de saúde.