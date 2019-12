Segurança diz que já recuperou mais de mil veículos roubados em 2019

A Segurança Pública do Acre afirmou nesta sexta-feira, 6, que entre o período de março a novembro deste ano, mais de mil veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados em todo o Acre, automóveis e motocicletas, em sua maioria. Conforme os dados, grande parte dos veículos furtados são levados para fronteira do Acre, onde são trocados por armas e drogas.

O governo destaca que, para coibir a prática e controlar os índices de crimes, o Sistema Integrado de Segurança Pública realiza diariamente operações com abordagens em pontos estratégicos e atua em parceria com as forças de segurança dos países de fronteira. “A tecnologia está a serviço da segurança pública para uma ação mais célere, tendo em vista que, após a instalação do cerco, aumentou em mais de 50% a recuperação de veículos furtados e roubados, principalmente na capital. Entre os meses de março e novembro deste ano, foram 1.059 veículos capturados, tudo com a ajuda do sistema de monitoramento”, disse o secretário de segurança, Paulo Cézar dos Santos.

Além da implantação do cerco eletrônico este ano, a secretaria afirma que as ações de repressão ao crime contra a vida e ao patrimônio foram reforçadas.

Fonte: Agência de Notícias do Acre