Resultado do Encceja 2019 já pode ser consultado no site do Inep

O Secretário de Segurança Pública do Estado do Acre, Paulo Cézar Rocha dos Santos, publicou nesta sexta-feira (6) a Portaria de Nº (383) que cria o título “Amigo da Segurança Pública do Estado do Acre”.

O título será dado aos servidores que contribui para a Segurança Pública do órgão do Estado, bem como às pessoas da comunidade que contribuírem para o êxito nos trabalhos desempenhados pela Segurança Pública do Estado.

A indicação dos nomes a serem agraciados pelo referido título será realizado pelo gabinete do Secretário, pelos diretores, pelos chefes de departamento, pelos chefes de divisões e pelos chefes dos centros integrados, componentes da estrutura organizacional da SEJUSP.

A concessão do título ocorrerá por meio de Portaria do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, em datas comemorativas do Órgão, com publicação no Diário Oficial do Estado.