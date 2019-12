Participantes do Encceja podem consultar resultados das provas nesta sexta (06)

Avaliação possibilita a certificação da educação básica

Participantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) poderão consultar o desempenho na avaliação a partir de hoje, dia 06. A data foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em suas redes sociais. Os resultados podem ser acessados na Página do Participante Encceja

Aplicado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, o Encceja tem com o objetivo avaliar o conhecimento das pessoas que voltaram a estudar por não terem conseguido concluir o ensino fundamental ou médio em idade adequada. Quem obter as médias mínimas nas provas pode adquirir o diploma da educação básica no grau que pleiteia.

Participaram jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior, inclusive as pessoas privadas de liberdade. São modalidades diferentes para cada um desses públicos, o que inclui datas e editais distintos. Para participar da prova para o ensino fundamental é preciso ter idade mínima de 15 anos completos no dia de realização do exame. Já para a certificação do ensino médio é exigido ter uma idade mínima de 18 anos completos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil