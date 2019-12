Membro de facção invade residência e mata jovem na frente da filha e da esposa, no Taquari

Mais um homicídio foi registrado na capital. O jovem José Maurício, de 22 anos, vulgo “pastor” foi morto com três tiros dentro de sua casa na noite desta sexta-feira (6). O crime aconteceu na rua João Ribeiro, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o criminoso identificado como Kieslley Mateus de Queiroz, de 19 anos, chegou na frente da residência do “pastor” em uma motocicleta e perguntou se ele estava casa. Ao receber a resposta, Kieslley em posse de uma arma de fogo invadiu a residência de José e entrou até ao quarto aonde a vítima estava deitado com sua filha de 2 anos e com sua esposa. O criminoso efetuou três tiros que atingiu José Maurício na região do peito. Após efetuar os disparos Mateus tentou se evadir do local, mas familiares da vítima o pegaram e o pai de José em posse de um terçado desferiu vários golpes que o atingiram nas costas e nos braços do criminoso. Mesmo ferido Mateus ainda conseguiu correr, montar na moto e fugir até a rua São Paulo, próximo a escola João Mariano, onde pediu ajuda a populares.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, quando os paramédicos chegaram na casa, nada puderam fazer pelo jovem que já se encontrava morto. Outra ambulância prestou os primeiros atendimentos ao criminoso que foi conduzido em estado de saúde grave ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Após aproximadamente 40 minutos da morte de José, uma outra viatura do Samu foi acionada e prestou atendimento ao pai de José Maurício, o senhor Raimundo Nonato, de 59 anos, que ficou ferido ao entrar na luta corporal com o assassino do seu filho. Raimundo foi conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local do homicídio e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo do jovem Maurício foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).