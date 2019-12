Mara Rocha anuncia audiência pública para discutir implantação de polícia rural no Acre

Em Cruzeiro do Sul, Presidente do Senado confirmou destinação de R$ 7 milhões do para construção da rodovia entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) acompanhou o presidente do Senado Davi Alcolumbre nesta quinta-feira, 5, em Cruzeiro do Sul. Junto com o governador Gladson Cameli, os senadores Márcio Bittar, o prefeito Ilderlei Cordeiro e políticos da região, estiveram no local de travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, local onde deve ser construída a ponte ligando os dois municípios.

Na ocasião, Alcolumbre confirmou uma destinação de R$ 7 milhões do orçamento federal ao projeto da futura ligação rodoviária entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, no departamento de Ucayali.

“A construção da rodovia é estratégica para o escoamento da produção dos dois municípios e um grande avanço para a integração com o Peru. Essas duas obras irão mudar a realidade do nosso Estado e beneficiará diretamente ambas as cidades e impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Toda a bancada está empenhada em contribuir com esses dois projetos que são símbolos de desenvolvimento, integração e abertura econômica com o Peru”, afirmou a senadora.

Mailza também acompanhou o presidente do Senado no Encontro Bilateral Brasil – Peru, realizado no Sesc do município e que contou com a presença de empresários e políticos dos dois países. O evento teve por objetivo debater a integração comercial entre o Brasil e Peru, acelerar ações como a efetivação de linhas aéreas entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e construção da BR-364, de Mâncio Lima até a fronteira com o Peru.

Alcolumbre ainda elogiou bastante o trabalho da senadora em Brasilia.