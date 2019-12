Ilderlei Cordeiro promove projeto de educação ambiental

Com o intuito de conscientizar os jovens, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul promoveu uma nova edição do projeto de educação ambiental, desta vez, na Escola Maria Terezinha de Jesus Saavedra. A iniciativa culminou nesta sexta-feira, 6.

O “Semeia na Escola” foi desenvolvido por meio de uma parceria entre as Secretarias de Educação e Meio Ambiente. Entre as ações desenvolvidas destaca-se a promoção de palestras e atividades práticas sobre sustentabilidade, bioma, queimadas, resíduos sólidos, entre outros assuntos.

Segundo estudante Monalisa Rodrigues, a ação foi muito positiva. “Aprendi muitas coisas novas e, em especial, que temos que proteger o meio ambiente e descartar de maneira certa os resíduos sólidos”.

A aluna do 5° ano, Lorrane Ferreira também disse ter adquirido muito conhecimento. “Como nós confeccionamos a maquete, tivemos que trabalhar com material reciclado e juntos aprendemos a reaproveitar objetos já descartados”, disse.

O projeto foi promovido ao longo de 2019, envolveu setes escolas da rede pública, nas quais foram construídas hortas para auxiliar na alimentação saudável da comunidade escolar. Além disso, foram desenvolvidas 35 oficinas temáticas.

“A pauta ambiental é uma das prioridades do prefeito Ilderlei Cordeiro, que tem nos dado autonomia e estimulado a desenvolver atividades de conscientização social. Pois, é mudando o comportamento dos jovens sobre o meio ambiente que mudamos as práticas sociais”, frisou a secretária de Meio Ambiente, Suzana Farias.