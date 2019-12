Horto Florestal será ponto fixo para vacinação antirrábica neste sábado (07)

O Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, localizado em Rio Branco, também divulgou edital nesta sexta-feira, 6, no Diário Oficial do Estado (DOE), com abertura de vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II ao ano letivo de 2020.

Serão oferecidas 140 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II – turnos matutino e vespertino. Destas, 50% das vagas serão destinadas para candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre e as demais, inclusive as eventualmente remanescentes do percentual acima, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil em geral.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o candidato esteja cursando ou tenha concluído o ano anterior a qual concorre à vaga e ainda estar com 11 anos até 31 de março de 2020.

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 09 a 13 de dezembro de 2019, as 7h às 11h e das 14h às 17h, no Colégio Militar Dom Pedro II – CMDP II, localizado na rua Nonato Correia Lima, s/nº, Loteamento Santo Afonso, em Rio Branco.

Os pais devem levar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo

representante legal do candidato, no qual consta termo de ciência às normas do processo de seleção e ainda cópia da Certidão de Nascimento ou da Carteira de Identidade do candidato, juntamente com os originais para confirmação de autenticidade.

A seleção se dará por meio de sorteio e avaliação escrita. A divulgação do resultado dos sorteios públicos ocorrerá dia 17/12/19, às 8h, nas dependências do Colégio Militar e o resultado oficial será divulgado no Diário Oficial do Estado no dia 19/12/2019.