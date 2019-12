História de Rio Branco: SBORBA foi fundado por operários à margem do lazer na capital

Em sua última edição, o projeto Patrimônio Curioso, da Fundação Garibaldi Brasil, traz luz à história da SBORBA, a Sociedade Beneficente dos Operários de Rio Branco, clube pouco conhecido dos jovens da capital.

O clube foi fundado em 1948 por pedreiros, carpinteiros, ferreiros, mecânicos e demais trabalhadores avulsos que prestavam serviços em obras do Governo, e tinha como propósito propiciar lazer aos trabalhadores discriminados nos clubes da alta sociedade acreana.

Atualmente com 71 anos, o clube já foi palco de diversas comemorações e já teve diversas autoridades dançando o tradicional bolero, valsa, forró e samba. Além das festas, o SBORBA também oferecia cursos de datilografia, pintura em tecidos, bordados e crochês.

“Há muitos anos, o clube permaneceu com suas normas desde a vistoria dos frequentadores na entrada, até a dança muito agarrada dos casais. Se o casal não se comportasse, era convidado a deixar a festa. Mas isso não acontecia com os visitantes, e sim com os sócios que já conheciam as regras da casa. Tudo era tratado sempre com muito respeito e responsabilidade. As festas, até os dias de hoje, são realizadas aos sábados, sempre regada de muita música e dança”, lembra o Patrimônio Curioso.

