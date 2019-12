Gladson manda exonerar diretor do Detran ligado a Rocha: “quem é o governador sou eu”

Na tarde desta sexta-feira, 6, o diretor-presidente do Departamento de Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Luiz Fernando, exonerou o diretor de Operações da autarquia, Isaías Brito. A demissão foi um pedido expresso do governador Gladson Cameli que está cumprindo agenda em São Paulo. A exoneração de Brito, que é Policial Militar ligado ao Vice-governador Major Rocha, deve ser oficializada na edição do Diário Oficial da próxima segunda-feira, 9.

Brito foi exonerado por ter externado sua insatisfação no grupo de whatsapp de servidores do Detran após o governador ter publicado um decreto realocando R$ 6 milhões dos R$ 15 milhões que a autarquia tinha em caixa para os cofres do Estado.

“Bom dia a todos os servidores do Detran! Recebi com surpresa o decreto do Governador que repassa 6 milhões de reais dos cofres do Detran para a Receita Estadual. Entendo que o momento é inoportuno diante da atual situação da autarquia. Como servidor público de carreira, sou solidário aos servidores e suas causas. Sei das dificuldades que enfrentamos durante todo esse ano e espero por dias melhores. Estou à disposição de todos naquilo que estiver ao meu alcance”, postou o militar no grupo. A mensagem foi printada e encaminhada ao governador que não pensou dias vezes antes de demiti-lo.

Procurado pelo ac24horas, o governador confirmou a demissão. “Ora, o Detran tem R$ 15 milhões em caixa, tô juntando cada moeda para pagar as dúvidas e os salários em dias aí vem esse cidadão fazer esse tipo de postagem? Esse pensamento não condiz com quem está dentro do governo. Se ele acha que estou errado, peça para sair. Na verdade eu já adiantei e que isso sirva de lição. Quem tiver insatisfeito, peça o chapéu”, disse o governador.

Questionado pela reportagem se havia conversado com o Vice-governador Major Rocha, sobre a demissão de Brito, já que o militar seria indicação do tucano, Cameli foi taxativo. “Não tem isso. O governador sou eu. Achei desrespeitoso e mandei demitir sim”, pontuou.

Sobre as reclamações do sindicato e servidores do Detran que denunciam falta de condições de trabalho e defasagem salarial em relação a outras carreiras, Gladson afirmou que as demandas não chegaram a ele. “Se eles pensarem que vão resolver as coisas indo para o jornal, estão enganados. Que venham sentar comigo, marquem uma reunião. Esses problemas alegados não chegaram até a mim. Minha prioridade é pagar os salários”, frisou.

O ac24horas tentou falar com o Vice-governador por telefone, mas não obteve êxito até o fechamento desta matéria.

A presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, Fran Carvalho, repudiou a atitude do governador em demitir o diretor de operações.” Ele [Isaías] se manifestou a favor da categoria, para nos servidores isso é um absurdo, perseguição contra os servidores e contra quem nos defende. Nós repudiamos essa atitude, logo esse governo que dizia que não teria perseguição no governo dele, está fazendo pior, que o de antes”, criticou.

A reportagem tentou contato com Isaías, mas ele não atendeu as ligações. O espaço fica aberto para manifestação.