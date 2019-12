Forças policiais do Acre realizam operação “Catraia 01” no município de Sena Madureira

A importância de uma política com visão de longo prazo foi debatida na noite desta quinta-feira (05) pelo deputado estadual e pré candidato a prefeito de Rio Branco Roberto Duarte (MDB) e Moisés Diniz, ex-deputado federal e atualmente Secretário Municipal de Educação de Rio Branco, com mediação de Rodrigo Pires, no Painel 2º, do evento Acre 2050.

O evento teve como tema: “Rio Branco do futuro: como pensar uma Rio Branco inteligente e economicamente viável?”.

O deputado estadual Roberto Duarte e pré candidato a prefeito de Rio Branco pelo (MDB) disse que Rio Branco tem muito o que avançar na questão da tecnologia e da internet. Ele disse que é necessário essas duas partes para uma cidade mais inteligente e criticou a falta de gestões anteriores, que vai uma e vem outra, que só pensam em tapar buracos e não tem projetos para malha viária de Rio Branco.

Para Duarte, o caminho para uma Rio Branco inteligente é trabalhar a educação. “A hora é agora, precisamos investir em tecnologia e em internet. Eu acredito muito na parceria pública e privada. Precisamos desburocratizar e integrar todos os setores e esse é o caminho para o futuro”, ponderou.

Já o ex-deputado federal Moisés Diniz cometeu um “sincericídio”. Ele criticou duramente os governos da esquerda, do qual fez parte e foi líder. Diniz disse que “não fizeram nada sobre uma política pública dura para combater o tráfico de drogas pelas fronteiras”.

“Quando governamos nos tínhamos Presidente da República e não se fez uma política pública de fronteiras, ou a gente coloca os políticos do Acre para parar de fazer projetinho bonito, que não resolve nada, e colocar eles para ir cuidar da nossa fronteira”, disparou.

Moisés também criticou a falta de políticas públicas para o fomento da energia solar.

“Nos estamos no lugar mais perto do sol e não temos politicas públicas para essa área. Eu estou com um projeto pronto que irei apresentar para a prefeita e a Câmara para a gente colocar a energia solar nas 86 escolas de Rio Branco. Iremos economizar, em 17 anos, mais de R$ 400 milhões com apenas uma medida. Isso é a metade do orçamento da prefeitura”, afirmou Moisés.

ACRE 2050

O evento contou com a presença de Emerson Jarude, Moisés Diniz, Roberto Duarte, José Adriano da FIEAC, Gabriel Santos do Movimento Acredito BR e Renova BR, Roberto Pires da Agência PWS e um dos organizadores do Acre 2050 e a sociedade civil em geral, que lotaram o auditório do Cine Teatro Recreio.

O Acre 2050 tem a coordenação suprapartidária de um grupo de jovens apoiados pela instituições mais importantes do Estado. Eles mantêm um relacionamento contínuo com as Universidades, grupos de pesquisas e centros acadêmicos, que têm a responsabilidade de reunir as melhores contribuições regionais, nacionais e até internacionais para refletir sobre o que os acreanos desejam para os 30 anos seguintes.