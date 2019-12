Fisioterapeuta, faxineira e manicure: veja as 20 vagas do SINE desta sexta-feira

O ex-presidiário Airton César da Silva Leite, de 26 anos, foi ferido com um tiro enquanto limpava um terreno na tarde desta quinta-feira (5). O crime aconteceu na rua da Amizade, na Vila Benfica, no 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Airton estava na casa de sua avó fazendo uma limpeza no quintal, quando dois homens não identificados se aproximaram num carro e um deles de posse de uma arma de fogo efetuou três tiros. O ex-presidiário foi atingido com um tiro no braço direito. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local e após colher as características do dos autores do crime, fizeram várias rondas na região em busca dos criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).