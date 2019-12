Em Rodrigues Alves, casa de advogado é alvejada a tiros

A advogada cruzeirense Josimeire Teixeira Pereira, presa pela Policia Federal no dia 23 de outubro, acusada de tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa, solta com tornozeleira eletrônica no dia 30, vai ser presa novamente ainda hoje (5).

Ela vai ficar presa na sede do Comando de Operações Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 5, pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre que cassou a liminar concedida à advogada.

O advogado de Josimeire, Sanderson Moura, disse que vai recorrer novamente da decisão. “Iremos ingressar com um Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça”, disse o advogado.