Colégio Militar Dom Pedro II de Cruzeiro do Sul divulga edital para novos alunos

O Governo do Estado do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) divulgou nesta sexta-feira (06) abertura de processo seletivo para o ano letivo de 2020 na escola Colégio Militar Estadual Dom Pedro II de Cruzeiro do Sul. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Serão ofertadas 90 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II, 30 vagas para o 1º ano, 16 vagas para o 2º ano e 34º vagas para o 3º do ensino médio. Serão destinado 50% das vagas para os candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre e as demais, inclusive as eventualmente remanescentes do percentual acima, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil em geral.

O processo seletivo de que trata o presente Edital terá validade até o término do ano letivo de 2020.

As inscrições começam nesta segunda-feira (09) até o dia 13 de dezembro de 2019, das 7h às 11h e das 14h às 17h, no Colégio Militar Dom Pedro II-CZS/CBMAC, localizado na BR 307, Km 01, Bairro Santa Terezinha, Cruzeiro do Sul (AC).

O processo de seleção será realizado em forma de sorteio e depois os candidatos passarão por uma prova objetiva com questões de português e matemática.

Os candidatos interessados devem apresentar: ficha de inscrição que está em anexo ao edital no Diário oficial devidamente preenchida e RG ou certidão de nascimento com cópias do candidato.