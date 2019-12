Aluno de Cruzeiro do Sul ganha medalha de ouro na Olimpíada de Matemática

A pouca idade e a baixa estatura não estão à altura do talento do pequeno Mateus, de apenas 8 anos de idade. Natural do município de Jordão, ele agora está empenhado no teste que está prestes a fazer junto à equipe do Criciúma, time de futebol do estado de Santa Catarina, na região Sul do país.

Aluno da escolinha de futebol Didi Farias, no Jordão, ele já está se preparando para participar da famosa ‘peneira’ do time sulista, que será realizada neste sábado, dia 7. Ele está em Rio Branco acompanhado do professor Adir Pereira, responsável pela escolinha de futebol que revelou Mateus.

A notícia divulgada no Blog do Accioly, informa que a escolinha é um projeto social que conta com apoio da secretaria municipal de educação.

Outro jogador do Jordão, também da escolinha Didi Farias, é o atual goleiro, Isaías Lima, que fará teste no Clube Atlético Paranaense.