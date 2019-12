Adicional de 1% será pago na segunda-feira (9) e 1º FPM de dezembro na terça-feira (10)

As 22 prefeituras do Acre podem comemorar, pois poderão fechar as contas de fim de ano com o recurso do 1% adicional do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) , que deve cair neste mês de dezembro na contas dos municípios.

O recurso é uma expectativa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). De acordo com a redação da Emenda Constitucional 55/2007, sob o 1% adicional do FPM não incide retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Entretanto, pela Emenda Constitucional 84/2014, ao 1% adicional não incide retenção do Fundeb, mas trata-se de uma transferência constitucional e, por isso, devem ser aplicados em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE).

São R$24.017,474,00 a serem rateados entre as 22 prefeituras acreanas usando o mesmo cálculo do FPM. No País, o valor deverá chegar a R$ 4,448 bilhões. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o objetivo de auxiliar os gestores no planejamento orçamentário. Os dados levam em conta informações divulgadas pelo governo federal – que informou que o crédito será feito em 9 de dezembro. Confira quanto seu Município deve receber.

A CNM explica que, para estimar o valor correspondente a 1% do FPM, foi utilizado o relatório de avaliação fiscal do 4º bimestre do Ministério da Economia, com informações sobre a arrecadação total do Imposto Sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Renda. O montante com os tributos pode chegar a R$ 448,216 bilhões, valor que é 2,4% maior do que divulgado na Lei de Orçamento Anual (LOA) 2019.