Telessaúde chega a 10 municípios do Acre prometendo reduzir demandas no TFD

Os profissionais do Núcleo do Telessaúde do Acre foram recebidos na última segunda-feira (2) pelo Secretário de Saúde, César Andrade. O objetivo, é realizar a implantação do serviço de tele diagnóstico para a realização de exames de eletrocardiograma no município e capacitar os profissionais de saúde.

Porto Walter é o décimo município a receber o programa. O Secretário de Saúde assinou o termo de adesão ao programa na tarde da segunda-feira. O equipamento já se encontra instalado na Unidade Beira Rio e está pronto para atender a população.

Segundo Mônica Morais, coordenadora do Núcleo Telessaúde no Acre, a realização do exame no município reduzirá significativamente o número de Tratamentos Fora de Domicílio, já que em muitos casos os problemas são identificados com a realização do eletrocardiograma e através disso são prescritos os remédios específicos.

O Programa Telessaúde Brasil Redes é uma ação nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da informação, que oferecem condições para promover a Teleassistência e a Teleducação.

Como funcionará a plataforma Telessaúde?

O paciente é submetido ao exame, onde os dados são enviados pela plataforma. O resultado é avaliado por médicos cardiologistas de plantão 24 horas no Hospital Universitário de Minas Gerais (referência em doenças do coração), e em questão de minutos dependendo do caso clínico do paciente o laudo é emitido. E na plataforma do telessaúde os profissionais podem tirar dúvidas em tempo real com médicos especialistas.

Estiveram presentes no município, Jéssica Furtado (Enfermeira Monitora de Regulação do Telessaúde), a Senhora Mônica Morais (Coordenadora Geral do Núcleo de Telessaúde do Acre), e Lucas Cruz (Analistas de Sistemas).