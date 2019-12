Sem peruanos, Alcolumbre garante apoio de rodovia até o Peru e ponte de Rodrigues Alves

A segunda agenda do Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que era um Encontro Bilateral entre empresários peruanos e brasileiros, foi realizado no Sesc sem nenhum representante do país vizinho.

Aos empresários e políticos acreanos, Alcolumbre reafirmou o compromisso do Governo Federal e do Congresso, em viabilizar a construção da rodovia, que conta com 120 km do lado brasileiro a partir de Mâncio Lima até Pucallpa, no Peru.

Alcolumbre assegurou que além dos R$ 7 milhões já garantidos no Orçamento da União de 2020 para a elaboração do Projeto de Viabilidade Técnica da interligação, o governo federal vai repassar recursos para a execução do projeto executivo da Ponte que liga Cruzeiro do Sul à Rodrigues Alves, visitada pela comitiva. A ponte também é parte do projeto de interligação transfronteiriça.

“Minha presença garante que o Governo e Congresso reconhecem a importância dessa obra para o Acre e para o Brasil. Esse dos acreanos agora inclui todo o Brasil”, citou Alcolumbre.

Para o governador Gladson Cameli, o compromisso, do Congresso torna o projeto cada vez mais viável. “Nós vamos fazer os projetos da rodovia e da ponte separadamente para não haver entraves. Vamos fazer uma Rodovia Ecológica até o Peru e agora a certeza é maior ainda”.

O senador Márcio Bittar que viabilizou a vinda de Alcolumbre ao Acre, cita que as leis ambientais “terão que ter flexibilidade para não atrapalhar esse projeto. Os peruanos têm portos mas não tem escala de produção. Nós temos escala, então vamos juntar tudo isso e fazer uma rota de desenvolvimento”.