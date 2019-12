Sargento atropelado por PM supostamente embriagado morre no Pronto-Socorro

As guerras entre facções não cessam e mais um homicídio foi registrado na capital. O jovem Jefferson Zagarra dos Santos, de 18 anos, foi executado com 6 tiros na noite desta quarta-feira (4). O crime aconteceu na rua Primavera, dentro de uma quadra de esportes, atrás do Centro de Saúde Maria da Conceição, no bairro Belo Jardim II, no 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jefferson estava na quadra quando dois homens não identificados se aproximaram numa motocicleta pararam, e o garupa desceu da moto se aproximou do jovem e efetuou sete tiros. Jefferson foi atingindo com seis tiros, quatro dos projéteis na cabeça e dois no peito. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, o jovem já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos em criminalística, em seguida, os policiais colheram as características dos autores do crime e saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O corpo de Zagarra foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca identificar os criminosos.

A polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções por disputa de território.