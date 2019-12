Recursos liberados por solicitação de Vanda Milani vão atender setores produtivos do Acre

Um total de R$ 1,7 milhão foi liberado através de emendas extras pelo Ministério da Agricultura atendendo a um pedido da deputada federal Vanda Milani (SD) e vai atender polos importantes do setor produtivo do estado com aquisição de equipamentos.

Para a região do Alto Acre que possui a maior cadeia produtiva de suínos e aves, onde estão as indústrias Dom Porquito e Acreaves, a deputada destinou R$ 1 milhão que será aplicado na compra de uma patrulha mecanizada. “Isso é fundamental para reforçar a parceria com o estado na manutenção dos ramais possibilitando o acesso para escoamento da forte produção na região” disse a deputada.

Outros polos com grande escala de produção foram beneficiados. Acrelândia, município maior produtor de café e banana, receberá R$ 300 mil para aquisição de um secador rotativo para o café. Xapuri, onde está localizada a Reserva Extrativista Chico Mendes, será beneficiado com R$ 250 mil para compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Manoel Urbano também receberá R$ 250 mil com o mesmo objetivo de reforçar a cadeia produtiva com implementação agrícola.

A parlamentar lembrou que este apoio disponibilizado pela gestão tornará mais eficiente o trabalho do pequeno agricultor “melhorando substancialmente a vida de dezenas de famílias que vivem no campo”, acrescentou Vanda Milani.

Essa semana, a deputada do Solidariedade comemorou os resultados do Mutirão Ambiental na região do Alto Acre. Ao longo de cinco dias foram atendidas mais de 800 pessoas com orientação, educação ambiental, abertura de processos, vistorias, emissão de licenças e certidões de outorgas, além do trabalho de atendimento à regularização fundiária.

“Nós ajudamos a idealizar esse projeto que visa aproximar o estado do homem do campo, devolver ao trabalhador rural sua capacidade de competitividade em um mercado a cada dia mais exigente, com menos burocracia, esse é o lema do governador Gladson Cameli” concluiu.