Prefeito de Assis Brasil sanciona lei que multa quem jogar lixo “no meio da rua”

Agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões prenderam na manhã desta quarta-feira (4) Josivan Silva da Cunha, de 33 anos e Lourenço Ribeiro de Lima, de 22 anos, eles são os suspeitos na participação no roubo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), ocorrido na madrugada do mesmo dia.

A prisão da dupla aconteceu em duas casa no bairro Belo Jardim. Após localizados e presos os agentes averiguaram que a dupla possuía mandado de prisão em aberto e deram cumprimento a determinação judicial.

De acordo com o delegado Leonardo Santa Bárbara, titular da especializada, as ordens de prisão são por conta de Josivam Cunha ter violado a tornozeleira do monitoramento eletrônico, já que cumpria pena por crimes de tráfico e roubo, e Lourenço ter sido identificado em um assalto.

Santa Bárbara disse ainda que além de figurar como um dos autores do ataque contra a equipe do SAMU, Lourenço de Lima, após sua prisão, foi reconhecido em pelo menos outros dois crimes de assalto. Ele também é o autor do roubo de uma caminhonete que, recentemente, foi localizada pela polícia em um estado vizinho.

No local em que foi preso, os investigadores encontraram uma grande quantidade de gêneros alimentícios que forma comprados com o cartão de uma de suas vítimas.

“Estamos evidenciado a participação dos suspeitos nessa ação criminosa empregada contra os socorristas do SAMU. Sabemos que são dois indivíduos de alta periculosidade e pelo menos um deles já foi reconhecido em pelo menos três assaltos”, disse Santa Bárbara.

O Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira destacou as ações da Polícia Civil e também o trabalho integrado que vem sendo realizado pelas forças da segurança no Estado.

“Essas prisões são fruto de ações realizadas pelas especializadas da Polícia Civil, ações que contam com a participação e o esforço de todos. Um trabalho de inteligência que resulta em ações pontuais, além do trabalho integrado que sendo realizado em todo o Acre. Agora mesmo estamos com uma operação em curso na cidade de Cruzeiro do Sul que está sendo realizada pelas polícias Civil e Militar com o apoio da Polícia Federal. Portanto afirmo mais uma vez, a Polícia Judiciária não está inerte ao que tem acontecido em nosso Estado”, enfatizou Henrique Maciel.

Por fim, o Delegado Geral reafirmou o compromisso das forças de segurança que estarão realizando operações policiais na capital e no interior nos próximos meses.

Com informações da Ascom