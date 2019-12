Pai vende rifa no Terminal para comprar cadeira e prótese ao filho de 3 anos com microcefalia

Uma cena vem comovendo os passageiros de ônibus no Terminal Urbano de Rio Branco. O pequeno João Miguel, de apenas 3 anos de idade, reside na zona rural com a família, mas tem transitado pelos coletivos vendendo rifas na companhia de seu pai, Athaildo. A criança nasceu com o diagnóstico de microcefalia – malformação congênita no cérebro que implica no desenvolvimento adequado.

Devido à doença, João Miguel sofre com retardo no desenvolvimento cognitivo e motor. Por isso, necessita de uma cadeira especial para se locomover e uma prótese para atender sua necessidade. Como o pai e a mãe estão desempregados, eles decidiram sortear alguns produtos recebidos por doação e vender rifas para ajudar na compra na cadeira.

Todo o dinheiro arrecadado com as rifas será revertido na compra da cadeira e para quitar a prótese que custou R$ 2,4 mil, dividida em várias parcelas. “Essa já é uma segunda etapa da rifa que estamos vendendo. Os produtos nós ganhamos de doação. Já fizemos o sorteio das primeiras vendas e agora estamos com mais essa para tentar completar o dinheiro”, disse a mãe do garotinho, Alcilene, ao ac24horas.

“A cadeira que ele precisa é uma específica recomendada pelo médico”, disse a mãe. João Miguel passa por sessões de fisioterapia quatro vezes na semana na capital acreana, enquanto sua mãe fica em casa com uma bebê de oito meses de vida e outro filho de 12 anos, todos vivem na zona rural.

Ela deixa um número de telefone para quem quiser entrar em contato e possa ajudar na compra nas rifas: (68) 9 9969-5255 – falar com Alcilene.