Deputada Meire Serafim apoia reabertura do Centro Especializado de Atendimento à mulher

A deputada Meire Serafim (MDB) foi uma das autoridades a participar, na última segunda-feira, 3, da reabertura do Núcleo do Centro Especializado de Atendimento à Mulher – CEAM, no município de Sena Madureira. Para a parlamentar, um ato de grandeza e sensibilidade por parte do governo do Estado.

A entidade recebe apoio da Secretaria de Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (Seasdham), e pôde reabrir o núcleo que tem importante papel no combate à violência contra as mulheres.

“Precisamos unir forças com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e demais instituições no combate aos abusos contra as mulheres”, salientou Meire. Segundo a deputada, uma das saídas é criar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, exercendo o papel de articulador dos serviços, organizações governamentais e não governamentais que integram a rede de atendimento às mulheres.

“E assim garantindo o acesso a outros serviços para àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em função das constantes violências contra as mulheres”, explicou a parlamentar. Em Sena Madureira, o núcleo promete fortalecer ainda mais o combate e o acompanhamento das demandas do sexo feminino.