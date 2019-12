Governo divulga edital para processo seletivo de estágio; inscrições na sexta (06)

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) divulgou nesta quinta-feira (05) abertura do processo seletivo simplificado para seleção de estagiários visando formação de cadastro reserva para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

O Certame será realizado pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Serão ofertadas vagas de estágio para os seguintes cursos: Administração, Sistemas de Informação, Analise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Letras Português, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Música, Sistemas para Internet e Direito. O pré-requisito é estar a partir do 3° período.

A remuneração será de R$ 420,00 para 20h semanais e R$ 630,00 para 30h semanais.

As inscrições começam nesta sexta-feira (06) e termina dia 18 de Dezembro, entregando a documentação relacionada no CIEE, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 3.640, Procon – (Ao lado da Malharia Ponto Sem Nó), das 08h às 16h e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3214-3200.

Os candidatos devem entregar os seguintes documentos: Curriculum Vitae, cópia RG e CPF, declaração de matrícula da instituição de ensino, histórico acadêmico constando o 1º Semestre de 2019 e cópia de comprovante de endereço atualizado.