Faroeste florestano 

O senador Sérgio Petecão (PSD) revelou ontem ao BLOG DO CRICA que considera avançadas as conversas até aqui mantidas com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, para uma aliança eleitoral visando disputar a prefeitura da capital, no próximo ano. “A gente tem conversado, acho a Socorro uma pessoa séria, vem fazendo um bom trabalho, é honesta e gostaria de tê-la no PSD. Se vier, e quiser disputar a eleição, com certeza teria o nosso apoio”, enfatizou. Petecão adiantou que terá uma conversa com o presidente do PSB, deputado Jenilson Leite (PSB) para tentar aparar algumas arestas que possam dificultar a aliança. Esta aliança passaria por ter o PT e o PCdoB fora do processo, ou seja, ambos distantes do palanque a ser formado pela coligação. No caso de uma aliança PSB-PSD, a chapa poderia ser formada por duas mulheres: Socorro Neri prefeita e Marfisa Galvão (PSD) como a sua vice, admite Petecão. Mas isso está no campo das idéias, não existe nada a ser considerado de concreto.

FORA DE COGITAÇÃO

Um partido que está fora de cogitação do PSD se filiar é o PSDB, porque as suas principais lideranças, senador Sérgio Petecão (PSD) e Major Rocha (PSD), não estarão na mesma aliança em 2022. Numa hipótese do governador sair ao Senado, ambos miram o Palácio Rio Branco.

ROSANA NASCIMENTO NO PSD

A presidente do SINTEAC, professora Rosana Nascimento, que trava uma rusga política dura com o governador está com a sua filiação ao PSD confirmada, no ato de filiações programado pelo PSD no próximo dia 21. Na ocasião também deverá se filiar o deputado Neném Almeida.

QUAL É A DOS PROGRESSISTAS?

O quadro nos PROGRESSISTAS é confuso. Ontem, o deputado José Bestene, disse ao BLOG que está descartado o seu partido não ter candidato a prefeito da capital em 2020, e se posicionou também dizendo que se houver um consenso em torno do seu nome topará ser o candidato.

QUAL É A DO GOVERNADOR?

Claro que o deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) tem maior densidade eleitoral para ser o candidato à PMRB de que outros citados, como Luziel Carvalho, Alysson Bestene e Thiago Caetano. A questão não é essa: o governador quer mesmo seu partido com candidato próprio?

PASSA PELO GABINETE

A presidente dos PROGRESSISTAS, senadora Mailza Gomes, também é a favor da candidatura própria a prefeito da capital. Só que está decisão passa pelo governador, isso é inevitável. E, ele não mostrou inclinação de que o deputado José Bestene é o nome com o qual sonha.

PALAVRAS SÃO PALAVRAS

Até aqui o governador não deu mostra que fala com convicção que o seu partido, o PROGRESSISTAS, tem de ter candidato a prefeito da capital. Não mostrou nenhuma vontade política que se leve a crer ser isso o que quer. A iniciativa tem de ser dele, está no poder.

BURRADA DAS BURRADAS

Caso o seu partido não tenha candidato á PMRB, a posição mais ponderada do governador seria a de se resguardar para o segundo turno, evitando assim desgaste com os aliados que também terão candidato. Colocar um nome fora do PROGRESSISTAS debaixo do braço seria a burrada das burradas.

PRESTANDO CONTAS

O deputado Daniel Zen (PT) soltou ontem um informativo com sua ação parlamentar. Cita medidas como os anteprojetos de lei que institui o piso salarial estadual dos profissionais em Educação e o que inclui psicólogos e assistentes sociais na Educação. Só depende do governo.

VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO

Nenhum deputado dedicou mais o seu mandato e foi voltado para as causas da Educação que o Zen.

PARA NÃO MISTURAR AS COISAS

O novo teto de emendas parlamentares para os deputados estaduais no valor de 500 mil reais, é bom e explicar para não falarem bobagens, não cairá no bolso de nenhum deles. São recursos carimbados a serem aplicados pelo governo em áreas prioritárias já definidas.

COISA QUE NÃO SE ENTENDE

Ouvi diversos elogios ao trabalho do ex-diretor da Papudinha pela reintegração social dos presidiários daquele complexo. Para minha surpresa soube ontem que o moço foi demitido. Ou seja, se muda o que estava dando certo. Uma decisão que não se consegue entender.

PARA VARIAR, NOVO CONFRONTO

Mais um capítulo da novela envolvendo a Juíza Luana Campos e o presidente do IAPEN, Lucas Gomes, agora em torno de televisões apreendidas destinadas pelo IAPEN ao Educandário Santa Margarida. Os dois precisam sentar para conversar, não está sendo positivo para ambos.

AFRONTA AO ESTADO DE DIREITO

A que ponto nós chegamos, no campo da segurança pública. O deputado Roberto Duarte (MDB) revelando que está reavaliando o ato de filiação partidária do MDB em Tarauacá, por temor da guerra aberta entre facções no município. Isso é uma afronta ao Estado de Direito.

NÃO É JOGADA POLÍTICA

O deputado Roberto Duarte (MDB) não joga para a platéia, não assume uma posição midiática, quando divulga este temor, porque todo mundo acompanhou pela imprensa semana passada as cenas que mostram bandidos como se fossem donos da cidade. É para se temer mesmo.

CANDIDATURA DEFINIDA

O MDB já definiu que Júlio Feitosa será o candidato do partido a prefeito de Tarauacá.

NÃO FOI ISSO O PROMETIDO

Que o sistema de segurança no governo passado era uma merda os fatos demonstraram. Os avanços conseguidos neste primeiro ano de governo se encontram abaixo do que foi prometido na campanha política. O que se dizia: que a população teria paz. E não teve. Ponto.

NINGUÉM TORCE CONTRA

Só um débil mental torceria contra o sistema de segurança pública dar certo. Porque diz respeito á integridade de todos. Mas nem por isso se tem de varrer a realidade para baixo dp tapete e dizer que tudo está às maravilhas. Rio Branco continua violenta, muito violenta.

PROJETO INCONSTITUCIONAL

O projeto do vereador Marcos Luz (MDB) que tinha por objetivo cassar os Alvarás de Licenças de empresas que fossem flagradas vendendo produtos roubados era positivo no objetivo. Mas a prefeita Socorro Neri se viu obrigada a vetar porque a matéria era inconstitucional.

VIROU CACIQUE

Índio novo demora a virar cacique. Mas na aldeia do MDB as coisas funcionam ao contrário. O presidente da FIEAC, José Adriano, recém filiado já estava sentado à mesa dos cardeais peemedebistas no último ato de filiações no partido, aqui na capital. Te cuida, Pádua Bruzugu!

PERDEU ESPAÇO

Vinha acontecendo após a eleição, mas agora se tornou mais evidente que o governador está perdendo a batalha nas mídias sociais, onde as críticas superam em muito os elogios. E o que se nota é que, o fato é mais grave na medida em que, entre os críticos estão aliados antigos.

JACARÉ COM PORCO-ESPINHO

Não foi surpresa ver figuras de proa do PROS nos governos petistas, sendo mostrados com futuros aliados do PSDB. O que esperar de um governo com as secretárias lotadas de petistas?

DECISÃO EM GRUPO

Na próxima semana os grupos de apoiadores da ex-deputada Leila Galvão (PT) de Assis Brasil, Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia deverão se reunir em Brasiléia para, discutir qual a sua posição na eleição de 2020. Quer que, o que for deliberado seja de forma democrática.

BRASILÉIA É UM MISTÉRIO

O BLOG apurou com outras fontes de que está fora de cogitação a Leila ser candidata à prefeita de Epitaciolândia, em 2020. Sobre qual a sua posição em Brasiléia na eleição do próximo ano é um mistério. Vai apoiar a reeleição da prefeita Fernanda Hassem? Ficará neutra? Será candidata à prefeita de Brasiléia por um dos partidos de oposição? É aguardar.

QUERO VER O RESULTADO PRÁTICO

Quero ver os deputados Jenilson Lopes (PSB), Roberto Duarte (MDB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), que levaram manifestantes e fizeram aquela confusão toda para forçar a instalação da CPI da ENERGISA, mostrarem resultados práticos. Até aqui muitos discursos de protestos e somente.

CONTINUA ARROCHANDO

A ENERGISA continua com os seus preços escorchantes na tarifa de energia cobrada do povo.

AGUENTE O ALTO PREÇO

O prefeito de Feijó, Kiefer, deu um chute inicial ao mandar projeto para a Câmara Municipal abrindo caminho para a privatização do DEPASA. Se isso acontecer, o povo vai pagar caro.

MESMO CAMINHO

Aqui em Rio Branco a tendência do governo é privatizar o DEPASA. Será a fome com a vontade de comer, preço alto na energia e preço alto no consumo da água, e o pau comendo no lombo do povo.

FRASE DO DIA

“Deus não deu asas à cobra, mas a ensinou a dar o bote”. Ditado colombiano.