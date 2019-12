Família vítima de naufrágio no Igarapé São Francisco recebe sacolões dos Bombeiros

A família do pastor Edmundo, que reside no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, passou por momentos de tensão no final da tarde dessa quarta-feira, 4, quando ele e duas crianças quase se afogaram. O trio navegava a bordo de uma pequena canoa no Igarapé São Francisco e faziam a travessia carregando as compras de alimentos que haviam feito na cidade. A embarcação transbordou. As vítimas se salvaram, mas perderam todo o alimento do mês.

Com Edmundo, estavam duas crianças, uma de 8 e outra de 11 anos. Pensando nisso, a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar decidiu doar cinco sacolões à família nesta quinta-feira (5). Além disso, eles também resgataram e entregaram a canoa que havia se perdido nas águas do igarapé.

A ação comandada pelo Tenente BM Felipe Lima uniu militares dos Bombeiros na compra dos sacolões para ajudar na alimentação da família. Ao receber a equipe em sua casa, Edmundo se disse muito feliz e agradecido. “Agradeço primeiro a Deus e depois a os irmãos de humilde coração. Foi um sofrimento o que passei ontem à noite”, disse aos militares.

Bastante emocionado, o patriarca da família nomeou os Bombeiros envolvidos na ação como “homens de Deus”.